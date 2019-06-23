США сколыхнуло землетрясение [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 июня, у побережья Калифорнии произошло землетрясение. Сейсмическая активность была зафиксирована мощностью в 5,6 баллов, передает "РБК-Украина".
Известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 9,5 км за 5 км от коммуны Петролиа и в 29 км от города Рио Делл.
Отмечается, что жители американского побережья ощутили средние и сильные подземные толчки. Информации о пострадавших и разрушениях сейчас нет.
Ранее сообщалось, что Сербию сколыхнуло стихийное бедствие, а также в Азербайджане произошло извержение вулкана.
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