В воскресенье, 23 июня, у побережья Калифорнии произошло землетрясение. Сейсмическая активность была зафиксирована мощностью в 5,6 баллов, передает "РБК-Украина".

Известно, что эпицентр землетрясения находился на глубине 9,5 км за 5 км от коммуны Петролиа и в 29 км от города Рио Делл.

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Отмечается, что жители американского побережья ощутили средние и сильные подземные толчки. Информации о пострадавших и разрушениях сейчас нет.

Ранее сообщалось, что Сербию сколыхнуло стихийное бедствие, а также в Азербайджане произошло извержение вулкана.