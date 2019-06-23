Когда приходит жаркое время года, организм начинает чаще чувствовать жажду. Люди привыкли утолять ее холодными напитками, но полезно ли это? Ученые рассказали о том, какой напиток лучше всего пить летом, передает newsyou.info.

Отмечается, что привычка пить в жаркую погоду ледяные напитки может вызвать спазм желудка. Холодные напитки в жару могут быть опасны фарингитами, воспалением горла, вызвать спазм желудка, к тому же они повышают потоотделение, отчего переносить высокие температуры становится только сложнее.

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В жаркую погоду прекрасно утоляет жажду слабо заваренный теплый чай. В него хорошо бы выжать дольку лимона или апельсина - это только улучшит его свойства.

Теплый травяной или зеленый чай помогут регуляции температуры тела и даже снизит ее на градус-полтора, что поможет работе внутренних органов и повысит работоспособность. Также летом желательно пить едва теплые отвары и настои из лекарственных растений - к примеру, из плодов шиповника и листиков мяты.

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Также эксперт рекомендует ежедневно выпивать стакан свежевыжатого сока или ягодного смузи, так как они содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, которые организм теряет вместе с потом.

Обязательно употребляйте больше чистой воды, но понемногу, небольшими глотками, потому что если выпить стакан залпом, на ЖКТ обрушиться огромный объем, что также негативно повлияет на самочувствие.

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