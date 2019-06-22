Мало кто знает, что неправильный душ может навредить здоровью. Так, слишком горячая вода может сделать вашу кожу сухой, а умывание под душем спровоцирует появление купероза.

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Какие ошибки нельзя допускать:

Не принимайте горячий душ

Слишком высокая температура воды приводит к сухости кожи. К тому же, горячая вода вымывает секрет сальных желез, который защищает кожу от неблагоприятных внешних воздействий и микробов.

Не умывайтесь в душе

Струя воды способствует появлению покраснений и развитию купероза. Температура воды в душе слишком высокая для нежной кожи лица, поэтому лучше умываться прохладной водой над раковиной.

Не мойтесь слишком долго

Оптимальное время для принятия душа - 10 минут. Это поможет не перегреться и не пересушить кожу.

Избегайте попадания геля для душа и шампуня на лицо

Вещества в составе шампуней могут вызвать раздражение кожи и глаз. Чтобы обезопасить свое лицо от попадания пены, перед мытьем головы можно нанести увлажняющий крем.

Не пользуйтесь скрабом слишком часто

Злоупотребление скрабом может повредить кожу. Обладательницам жирной кожи рекомендуется скрабировать тело 2-3 раза в неделю, сухой и чувствительной - максимум 1 раз в неделю.

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