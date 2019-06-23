Прес-конференція Путіна: президент Росії назвав Віктора Медведчука ключовою фігурою у питанні визволення полонених українців [ Редактировать ]
Питанням звільнення і військових, і цивільних полонених опікується голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук. Цю інформацію підтвердив президент Росії Володимир Путін, під час своєї щорічної прес-конференції.
"Действительно, Виктор Владимирович очень близко к сердцу все принимает. Совсем недавно он был тоже и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива, ставил вопрос об освобождении ряда конкретных лиц, которые находятся в местах лишения свободы РФ.
Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Мы, прежде чем решать эти вопросы, должны подумать - как будет решена судьба тех людей, которые для нас небезразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации на Украине", - заявив Володимир Путін, президент Росії.
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