В Одесі за підтримки "Опозиційної платформи - За життя" вшанували пам'ять жертв Другої Світової війни [ Редактировать ]
В Одесі відзначили день скорботи і вшанували пам'ять жертв війни. Місцеві жителі зібралися біля Меморіалу героїчної оборони міста 411 берегової батареї.
Улітку сорок першого німецькі загарбники взяли Одесу в облогу, і саме звідси червона армія вела артилерійський вогонь, щоб захистити рубежі.
Урочисті заходи організував депутат Одеської облради від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Баранський. Політика прийшли підтримати активісти громадської організації "За Одесу", діти війни, а також безпосередні учасники Другої світової. Присутні поклали квіти до меморіалів на честь загиблих героїв і до пам'ятника прикордонникам.
"Я думаю, что этот день - это хороший повод всем нам задуматься о том, как мы живем, какие у нас герои. Мы не дадим - мы, одесситы - не дадим переписать нашу историю, мы не дадим навязать нам чуждые нам ценности, мы не дадим украсть у нас наше право разговаривать на том языке, на котором мы говорим. Мы за все это будем стоять, и я уверен, что отстоим", - наголосив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".
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