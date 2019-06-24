У Мексиці прокинувся вулкан [ Редактировать ]
У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. "Гора, що димить" - саме так у перекладі звучить назва вулкана - викидає клуби диму та попелу на висоту два з половиною кілометри.
Виверження не становить загрози, однак місцевих закликали не наближатися до вулкана. Попокатепетль - один з найактивніших у світі. Востаннє його велике виверження сталося 22 травня. Тоді стовп попелу сягав трьох із половиною кілометрів.
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