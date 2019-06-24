В атмосфері Марса знайшли метан [ Редактировать ]
Чи є життя на Марсі? Марсохід Nasa К'юріосіті виявив велику кількість метану в повітрі Червоної планети. Що може свідчити про наявність мікроорганізмів. Адже на Землі цей газ виділяють здебільшого живі організми.
Припущення щодо метану на Марсі лунали і раніше, однак достовірних підтверджень цього не було. Наразі науковці проводять додаткові дослідження і невдовзі планують оприлюднити їхні результати.
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