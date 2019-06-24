Грузинская власть инициирует широкомасштабную политическую реформу: парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе. Об этом заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, сообщает "Европейская правда".

"Главная причина, которая привела нас к этому, - это наше общество и особая готовность и желание молодых людей активно участвовать в управлении страной и брать на себя ответственность", - говорится в заявлении.

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Иванишвили отметил, что его партия добровольно отказывается от преимущества, которое имеет при смешанной избирательной системе.

"Наша политическая команда готова начать широкие консультации с парламентскими и внепарламентскими политическими партиями сразу после окончания текущей сессии", - добавил он.

Согласно конституции Грузии, избирательная система должна измениться на выборах парламента только в 2024 году.

Напомним, в Тбилиси возобновились протесты у здания парламента. В Тбилиси (Грузия) проходили масштабные протесты. Спецназ уже очистил территорию перед зданием парламента от протестующих и продолжает продвигаться вперед в направлении гостиницы, где находятся более 100 демонстрантов.

А также митингующие требуют освобождения до вечера 22 июня всех людей, задержанных накануне в ходе протестов в Тбилиси.