Во время протестов в Грузии пострадали более 50 человек [ Редактировать ]
Во время протестов в Тбилиси (Грузия), полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули при разгоне демонстрантов. Во время стычек правоохранителей и протестующих пострадали 52 человека. Об этом сообщает издание "Корреспондент".
"При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых - правоохранители, а остальные - участники акции", – говорится в сообщении.
Ситуация у парламента накалилась, участники акции бросают в полицейских бутылки, у нескольких спецназовцев отняли каски и щиты. В свою очередь спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями. Правоохранители также применили слезоточивый газ.
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