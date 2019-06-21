В Грузии во время прос=тестов пострадали более 50 человек \ фото: Униан

Во время протестов в Тбилиси (Грузия), полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули при разгоне демонстрантов. Во время стычек правоохранителей и протестующих пострадали 52 человека. Об этом сообщает издание "Корреспондент".



"При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых - правоохранители, а остальные - участники акции", – говорится в сообщении.



Ситуация у парламента накалилась, участники акции бросают в полицейских бутылки, у нескольких спецназовцев отняли каски и щиты. В свою очередь спецназ открыл по митингующим стрельбу резиновыми пулями. Правоохранители также применили слезоточивый газ.

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