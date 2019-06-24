Аеропорт у Саудівській Аравії атакували з безпілотника [ Редактировать ]
Одна людина загинула, 21 поранена внаслідок атаки на аеропорт Абха в Саудівській Аравії. За інформацією видання "Аль-Арабія", атаку здійснили єменські повстанці Хуті, обстріл вели з безпілотника, найпотужніший удар припав на парковку летовища.
Там потрощено чимало автівок, вибиті шибки. Це вже друга атака за два тижні на цей аеропорт, що розташований поблизу єменського кордону. Унаслідок першої атаки - поранень зазнали 26 людей.
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