Одна людина загинула, 21 поранена внаслідок атаки на аеропорт Абха в Саудівській Аравії. За інформацією видання "Аль-Арабія", атаку здійснили єменські повстанці Хуті, обстріл вели з безпілотника, найпотужніший удар припав на парковку летовища.

Там потрощено чимало автівок, вибиті шибки. Це вже друга атака за два тижні на цей аеропорт, що розташований поблизу єменського кордону. Унаслідок першої атаки - поранень зазнали 26 людей.