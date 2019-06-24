В Агентстві кібербезпеки США повідомили про загрозу з боку Ірану

США здійснили кібератаку на системи збройних сил Ірану у відповідь, через напади на танкери та знищення американського безпілотника. За інформацією видання Washington Post, унаслідок кібероперації було нейтралізовано комп'ютерні системи керування іранськими ракетними установками.

В Агентстві кібербезпеки США повідомили про загрозу з боку Ірану. За його даними, іранські розвідувальні служби застосовують різні методи кібервійни, намагаючись узяти під контроль комп'ютерні мережі Сполучених Штатів.