США атакували системи збройних сил Ірану [ Редактировать ]
США здійснили кібератаку на системи збройних сил Ірану у відповідь, через напади на танкери та знищення американського безпілотника. За інформацією видання Washington Post, унаслідок кібероперації було нейтралізовано комп'ютерні системи керування іранськими ракетними установками.
В Агентстві кібербезпеки США повідомили про загрозу з боку Ірану. За його даними, іранські розвідувальні служби застосовують різні методи кібервійни, намагаючись узяти під контроль комп'ютерні мережі Сполучених Штатів.
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