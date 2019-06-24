У Казахстані запровадили режим надзвичайного стану [ Редактировать ]
У Казахстані запровадили режим надзвичайного стану - через вибухи боєприпасів у військовій частині.
Відповідне розпорядження підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Окрім цього, у місті Арись евакуюють близько 43 тисяч місцевих мешканців через загрозу влучення снарядів у житлові будинки. Нагадаю, на складі боєприпасів поблизу міста Арись сталася серія вибухів.
За попередньою інформацією, їх спричинило загоряння. Повідомляється про 3 загиблих. Пожежні служби встановлюють масштаб руйнувань.
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