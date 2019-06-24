У Парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні розглянуть можливість повернення російської делагації. Нагадаю, ще з 14 року та перебуває під санкціями через анексію Криму та агресію на Сході України. Українські делегати вже заявили - у такому разі Україна може взагалі залишити організацію. Більше про палкі дебати у Європі - Олексій Пшемиський.

Скасування санкцій щодо російської делегації та повернення росіян до ПАРЄ - головні питання, які сьогодні обговорюють тут, у Страсбурзі. Ще на самому початку засідання президент ПАРЄ наголосила - організація переживає найсильнішу за останні роки кризу.

"Сесія ПАРЄ сьогодні відбувається за надзвичайних обставин. Наша організація відчуває кризу, що може мати наслідки для захисту прав людини і стабільності у всій Європі. Ми чітко заявляли про те, що членство у Раді Європи передбачає для всіх країн необхідність виконувати свої фінансові зобов'язання. І ми закликали Росію направити свою делагацію та відновити сплату обов'язкових внесків", - говорить Ліліан Марі Паск'є, Президент Парламентської асамблеї Ради Європи.

Мова йде про понад 37 мільйонів євро на рік. Обов'язкові платежі, які у Москві відмовляються сплачувати через санкції, що їх - після незаконної анексії Криму - запровадили стосовно росіян у 14 році. Вже неодноразово тут, у Страсбурзі, заявляли - санкції законні, а от відмова платити внески - ні.

"Росія порушила статут організації, відмовившись сплачувати внески у 17 та 18 роках, що призвело до серйозних фінансових проблем ради Європи. Росіяни мають за це відповісти", - говорить Йєн Лідделл-Грейнджер, член парламенту Великої Британії.

Головна умова Москви, за якої там готові повернути делегатів і виплатити борг, - змінити правила роботи ПАРЄ. А саме - заборонити депутатам позбавляти права голосу жодну із делагацій. Ці вимоги вже підтримала частина євродепутатів. Інші ж наголошують - таке рішення фактично є кінцем вільної Парламентської асамблеї ради Європи.

"Это ужасающая вещь, которая могла произойти тут за 50-60 лет, чтобы принималась поправка не только для возвращения России не выполнив никаких обязательств не только по Минску, но и по всем резолюциям, которые только были. В следующий раз если какая-то армия агрессивного государства пойдет на другую страну, у нас у ПАРЕ не будет права высказывать мнение", - говорить Емануеліс Зінгеріс, член делегації парламенту Литви.

Основні лобісти поверення Росії до ПАРЄ - Німеччина та Франція. Там наголошують - йдеться не лише про внески, а про захист прав мільйонів росіян.

"Аргументы звучат следующим образом - что сила совета Европы в том, чтобы все же все страны оставались участниками и необходимость защищать права человека на территории всех государств, которые входят в состав совета Европы и если мы увидим, что российская делегация покинет совет Европы в следствие тех или иных причин, то за ней могут последовать и другие страны - называется Турция и Азербайджан, что ослабит совет Европы как организацию", - говорить Юлія Льовочкіна, заступник члена постійної делагації України в ПАРЄ.

Інші ж українські делагати називають можливість повернення росіян капітуляцією і погрожують, що тоді ПАРЄ натомість може залишити Україна.

"Вся Європа бачить тут ганьбу, яка відбувається і навіть відмовляються розглянути і МХ17, бо ключове відппрацьовують російські гроші аби повернути російські делегації до ПАРЄ, але якщо російська делегація повернеться до ПАРЄ, Україна має вийти з ПАРЄ. Нас тут немає чого робити поряд з делегацією країни агресора", - говорить Олег Ляшко, член постійної делегації України в ПАРЄ.

Повернеться Росія до ПАРЄ чи ні. І якщо так - які умови у Страсбурзі можуть висунити Москві? Дискусії з цих питань відбудуться сьогодні ввечері. Як нам стало відомо - українські делегати вже підготували понад 100 правок до проекту резолюції, яка, якщо її приймуть, дасть можливість повернутися росіянам. А отже обговорення обіцяє бути гарячим.