Влада Грузії погодилася на одну з вимог протестувальників - проведення парламентських виборів за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі. Про це у прямому телеефірі заявив глава правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. Втім, протести в Тбілісі не вщухають.

Чого ще хочуть учасники акцій - розповість Ігор Левенок.

Тбілісі. Четверту добу в грузинській столиці вирує протест. Тисячі людей під стінами парламенту вимагають відставки міністра внутрішніх справ, який впустив до країни одіозних політиків з країни-агресора. Плакати з антиросійськими гаслами. Нагадування владі, що саме Росія окупувала 20 відсотків території Грузії. Участь у мітингу беруть і українці.

"Грузія це моя друга батьківщина, я її так називаю. Моя друга батьківщина і моє друге кохання, тому я підтримую усіх грузинських братів. У нас одна доля і в нас один", - говорить Володимир Назаренко, учасник акції протесту.

Палкі промови, заклики до громадянської непокори. Дісталося і лідеру правлячої партії "Грузинська мрія" - прем'єр-міністрові Бідзіні Іванішвілі. Його звинувачують у створені олігархічних кланів та потуранні Кремлю. Серед протестувальників відома українцям, колишня голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе.

"Мы катимся назад в росийськую империю. Так что в тот же день, в тот же момент бил организован очень большой протест. Здесь стоят и политики, и студенти и все люди, которые поддерживают свободу Грузии, свободу нашей страны. И эти люди все говорят "нет" окупации Крима, Абхазии, Цхинвальского региона", - говорить Хатія Деканоідзе, екс-голова Нацполіції України.

Зрештою, прем'єр погоджується на одну з вимог. Пропорційна система виборів. Подразником для грузинів залишається очільник правоохоронного міністерства. Стрілянину та сльозогінний газ проти учасників акції 20 червня йому не пробачають. З прапорами під гудіння клаксонів жителі Тбілісі вирушають до будівлі МВС.

Ось ця акція дуже нагадує український авто майдан. Кілька сотень протестувальників на автівках заблокували міністерство внутрішніх справ з єдиною вимогою - відставка профільного міністра Георгія Гахарії.

Організатори акції висунули ультиматум міністрові внутрішніх справ - відставка, або ж протести ставатимуть більш масовими. Обіцяють, долучити людей з інших регіонів країни.