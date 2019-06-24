Відновлення економіки та встановлення миру в Україні. В "Опозиційній платформі - За життя" окреслили основні завдання політсили і представили своїх кандидатів в депутати по мажоритарних округах. Із чим опозиціонери йдуть на вибори дивимося далі.

Пам'ять загиблих під час Другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі "Букринський плацдарм" на Київщині. Ветерани на громадські активісти принесли до меморіалу квіти та схилили голови перед полеглими у хвилині мовчання.

"Це день пам'яті, просто покласти квіти до памятника і вклонитися всім хто загинули, хлопця, вони на тjй час хлопцями були. Я вважаю, що це незалежно від того, це визначна дата чи не визначна дата, ми приїжжаємо, років три чотири тут були навіть свіжі могили перепоховання солдатів знаходять тут, он там могила есть, ми приїжаем з хлопцями перепоховання і в місті гатне роблять, ми приїжаєм на такі заходи, в мене тут три дядька загинули пропали безвісти", - говорить Олександр Щербак, голова Бучанської міської організації інвалідів війни Збройних Сил та учасників бойових дій.

Принесли квіти до братської могили і представники "Опозиційної платформи за життя". За словами співголови партії - Юрія Бойка, зараз для України головне - якнайшвидше досягнення миру. Тут, на Букринському плацдармі, Юрій Бойко представив кандидатів в народні депутати по мажоритарних округах.

"Це святе місце для всіх українців, тутзагинули сотні тисяч людей, вони визволяли Київ, були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо представлення своїх кандидатів на мажоритарних округах, в нас іде команда на кожен виборчий округ київської області ми маємо свого канидата, і в цій команді є сплав молодості, мужності, професіоналізму", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Юрій Бойко також окреслив основні задання політсили - якнайшвидше встановлення миру в Україні, відновлення економіки та подолання бідності в державі, зокрема фермерських господарств.

"Головне завдання я бачу в тому, аби підтримати фермерів які живуть в селі, які створюють там робочі місця, таких людей в нас сто тисяч по Україні і саме вони забезпечують аби село у нас залишалось з людьми", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя".