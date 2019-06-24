Соціальне житло: радість від помешкання затьмарило недбальство майстрів [ Редактировать ]
У стилі "хай -так"?! На Кіровоградщині, у місті Знам'янка місцева влада виділила сиротам із інвалідністю начебто відремонтоване соціальне житло. Мешканці безмежно радіють власному даху над головою, адже на нього чекали все життя. Проте в бочці меду не минулося без добрячої ложки дьогтю.
Що затьмарило особливим людям радість - розповість Олена Бринза.
Це соціальна квартира у місті Знам'янка, на чотири житлові кімнати. Ключі від неї вже отримали сироти з інвалідністю. Проте радість від довгоочікуваного помешкання затьмарило звичайне недбальство майстрів.
"Конечно если бы ленолиум закрепили, и ручку спустили мне потому что я не достаю, чтобы стол, стулчик был, мы ж не можем постоянно сидеть на кровати. Я получаю одну пенсию 1500 , я только устроилась на роботу стажировка, конечно у мене не хватить таких денег", - говорить Катерина Свертока, мешканка соціального житла.
На стелі плями від води, поплавлені розетки, лінолеум постелений аби-як, вживані електроконвектори. Шоковані низькою якістю ремонту й місцеві активісти. Під тиском громадськості у міськраді створили контрольну комісію, яка й взялася перевіряти, куди витратили кошти з міського бюджету.
"На вході не виконані всі роботи, не виконані роботи по утепленню фасаду, роботи по оздобленню віконних відкосів, не закриті вони, не зроблений пандус, враховуючи що тут люди з обмеженими фізичними можливостями", - говорить Ігор Грінченко, голова тимчасової контрольної комісії Знам'янської міської ради.
І головне - в ремонті абсолютно не враховані потреби людей з інвалідністю.
"Відсутність витяжки бачите немає ні в кухні, ні в ванній кімнаті, ви бачили людей , яких сюди заселили - вони елементарно не взмозі відкрити вікно. Ось для кого це зроблено? Для людей з обмеженими фізичними можливостями? Навіть по висоті не підходить, не кажучи що воно просто висить на крані", - говорить Наталя Тишкевич, член тимчасової контрольної комісії Знам'янської міської ради.
А от чиновники у Знам'янській міській раді неякісного ремонту "не помітили". Роботи від підрядника прийняли і вже за все заплатили - майже двісті тисяч гривень.
"Для начала скажу так: тендер проводився в 2017 году, помещение стояло закрытым до ввода в эксплуатацию, стояло еще год, принимались работы в 2018 году, сейчас 2019 на улице, все недочеты сейчас устраняются, ну как бы так скажу все питання ми все погодили ы знайшли общий консенсус", - говорить Сергій Усатенко, начальник відділу ЖКГ Знам'янської міської ради.
Однак члени контрольної комісії чиновникам не вірять. Адже ті запевняли - ще минулого року недоліки усунуть. І замість приступити до роботи, годують мешканців соцквартири обіцянками.
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