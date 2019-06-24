Медицинские услуги в Украине должны быть качественными и доступными каждому гражданину. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко во время встречи с коллективом КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" в Житомире, который парламентарий посетил вместе с депутатом Житомирского горсовета, кандидатом в народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу №62 Натальей Леонченко.

Юрий Павленко и Наталья Леонченко осмотрели кабинеты амбулатории, пообщались с медработниками и пациентами.

"Мы находимся в идеальном с точки зрения потребностей амбулатории помещении. Однако в Житомире только 3 из 95 амбулаторий имеют такие помещения. Ведь средств городского бюджета, за счет которых осуществляется материальное обеспечение, недостаточно, а центральный бюджет фактически финансирует только мизерную зарплату врача", - сказал Юрий Павленко.

Наталья Леонченко как председатель постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам заметила, что Житомиру до конца года не хватает 14 млн грн для выплаты зарплат медработникам вторичного звена.

"Мы вместе с руководством города держим на контроле этот вопрос и сделаем все от нас зависящее, чтобы житомиряне и медработники не испытывали проблем, связанных с отсутствием медицинской субвенции. Надеемся, что государство выполнит свои обязательства, но если этого не произойдет, мы будем искать средства в городском бюджете", - подчеркнула Наталья Леонченко.

Оппозиционный депутат также отметила, что вторичное звено медицины не готово к реформированию с 2020 года.

"Закладывается правильный принцип - финансирование не койко-места, а медицинской услуги. Каждая услуга имеет свою стоимость, но вопрос в том, кто ее будет оплачивать? Государство определило определенный перечень для централизованного финансирования. Но очень многие услуги оплачивает пациент из собственного кармана или городской бюджет. Сначала следовало бы принять Закон о страховой медицине, котрого ждут не только медработники, но и пациенты", - отметила Наталья Леонченко.

Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" в новом парламенте отменит реформу здравоохранения в ее нынешнем виде.

"После победы на парламентских выборах мы остановим сокращение сети медицинских учреждений, особенно в сельской местности, восстановим нормальную работу экстренной медицинской помощи. Зарплаты врачей будут на уровне зарплат в промышленности - 12 тыс. грн. Мы ликвидируем дефицит медпрепаратов, прежде всего - вакцин, закупаемых по государственным программам, введем систему общеобязательного государственного социального медицинского страхования. Медицинские услуги в Украине должны быть качественными и доступными каждому гражданину", - резюмировал Юрий Павленко.