Зміни до закону про комерційний облік води та позов до Конституційного суду: Сергій Каплін захищає права полтавчан [ Редактировать ]
В Полтаві мешканці багатоповерхівок масово відмовляються встановлювати загальнобудинкові лічильники на воду й газ. Кажуть - примушувати їх платити за послуги, які вони не використали, - несправедливо. Адже одні економлять, а інші не відмовляють собі у споживанні. А в результаті загальну вартість комірного розкидають на усіх. Нардеп Сергій Каплін уже підготував зміни до закону про комерційний облік води та позов до Конституційного суду. Нині на підтримку його ініціатив триває збір підписів у чотирьох областях.
"Біля 20 тис чоловік підписалося під нашею петицією, яку ми в результаті направимо президенту Зеленському. Я попередньо провів консультації з АП, вони готові сідати за стіл, до цього готові долучатися у КМУ. І я домігся, щоб профільний комітет мій підтримав також позицію мешканців нашого міста", - говорить Каплин Сергей, народний депутат.
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