Закон і в інтернеті закон. Німецькі політики хочуть ефективніше боротися з розпалюванням ненависті й ворожнечі в соціальних мережах. Що пропонують -розкаже Тетяна Логунова.

Про боротьбу з розпалюванням ненависті в інтернеті, німецькі політики знову заговорили після вбивства впливового регіонального політика Вальтера Любке. Урядовця, який підтримував політику відкритих дверей і виступав за прийняття біженців, застрелили на початку червня. Після його смерті, на ультраправих форумах в інтернеті з'явилися десятки обурливих коментарів.

"Ми приголомшені образами й принизливими коментарями, що з'явилися в так званих соціальних мережах після смерті Вальтера Любке. Хочу сказати його родичам: ми знаємо, як вам важко це бачити, і не будемо з цим мирится. Інтернет - це не простір поза законом", - говорить Фолькер Буф'є, прем'єр-міністр землі Гессен.

Авторів образливих коментарів - розшукують. Працює над цим спеціальна комісія, створена для розслідування вбивства політика. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Боротьба з ненавистю і ворожнечою в Інтернеті - у компетенції німецьких силовиків. Кілька тижнів тому поліція провела масштабні рейди в 13 землях країни. Правоохоронці обшукали й допитали користувачів, які вкладами в соціальних мережах расистські та ксенофобські коментарі, погрожували вбивством або закликали до скоєння злочинів інших. За подібні висловлювання в Німеччині передбачене покарання - штраф або позбавлення волі терміном від одного до п'яти років.

Допомогти силовикам обіцяють і політики. У планах прискіпливіше перевіряти все, що пишуть в соціальних мережах.

"Ворожнеча в Інтернеті - це не тільки проблема, а й загроза. Ми повинні збагнути, як відстежувати подібні чати, форуми навіть, якщо вони зашифровані, не порушуючи Конституції. Неодміно маємо зміркувати, чи можемо, скажімо, просто видаляти подібні платформи та їхній зміст", - говорить Горст Зеєгофер, міністр внутрішніх справ Німеччини.

Торік німецька поліція зафіксувала близько двох тисяч дописів, які розпалюють ворожнечу і ненавість. Більшість із них - ультраправого спрямування.