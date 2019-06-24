Який неприємний сюрприз підготувала європейцям Сахара? Чому у Німеччині зіткнулися військові літаки? Та як у Польщі ворожать на судженого? Про це та інше - в нашому огляді.

На Європу насувається аномальна спека з Сахари. У Німеччині синоптики очікують, що температура перевищить рекордні 40 цілих і три десятих градуса, зафіксовані у 2015. І попереджають, що таке підвищення температури може призвести до штормів. Найбільшу спеку прогнозують уже цього четверга.

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Температуру у 40 градусів уже зафіксовано у французькій столиці. Благодійні організації Парижа почали забезпечувати водою безхатченків. За розпорядженням мерії, у муніципальних будівлях створюють так звані "прохолодні кімнати", відкривають басейни для купання ввечері і встановлюють додаткові питні фонтани. Влада країни рекомендує людям не перебувати на сонці та мати при собі воду.

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Щонайменше 12 людей загинули і 50 поранено внаслідок обвалу тенту в Індії. Місцеві жителі зібралися на релігійну церемонію, однак конструкція не витримала сильного вітру. Кілька людей загинули від удару струмом, решта - постраждали від уламків. Загалом тут зібралися півтори тисячі участників, більшість - похилого віку. Наразі усі потерпілі - у лікарні.

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Пасажирський поїзд зійшов із рейок у Бангладеш. Шестеро людей загинули, близько шістдесяти - постраждали. Потяг прямував з міста Сілхет в Дакку. Під час руху мостом два з шести вагонів упали в канал, іще один перекинувся. Причини аварії встановлюють правоохоронці.

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Два військових літаки розбилися в північно-східній Німеччині. Вони зіткнулися в повітрі під час навчань. Це сталося біля військової бази Лааге. Пілотам вдалося катапультуватися. Очевидці кажуть про два парашути, однак наразі знайшли тільки одного льотчика. За неофіційними даними, другий - загинув. Причини аварії наразі зясовують.

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Торнадо пройшов американським штатом Індіана і залишив тисячі людей без світла. Кілька будинків повністю розтрощено. За вказівками місцевої влади автомобільні шляхи у штаті закрили. Метеорологи й надалі прогнозують буревії та град.

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Потужний землетрус біля північного узбережжя Австралії. Місто Дарвін довелося евакуювати. Сейсмологи заявили, що причина активності - відгомін підземних поштовхів в Індонезії. Там стався сильний землетрус магнітудою 7,2. Даних про жертви і руйнування не надходило.

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У Варшаві відсвяткували день літнього сонцестояння. Тут пройшов традиційний конкурс на створення кращого вінка. Квіткові гірлянди використовують для старослов'янської ворожби. Дівчата плетуть вінки та кладуть їх на воду. Шлях вінка вказував, якою буде майбутня доля. Серед багатьох жінок така традиція шанується і сьогодні.