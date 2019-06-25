На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонили предложение украинской делегации рассмотреть поправки к резолюции по возврату России в организацию. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, украинская делегация подготовила больше 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации в ПАСЕ. За возвращение резолюции в комитет проголосовали только 52 делегата, 110 - против.

"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбургский сговор некоторых европейских политиков и делегаций", - написала она на своей странице в Facebook.

Нардеп Елена Сотник добавила, что украинская делегация просила ПАСЕ вернуть доклад и в Мониторинговый комитет, и в Регламентный комитет.

Украинские депутаты просили ПАСЕ оценить наличие "демократического прогресса" России и уточнить вопрос о перечне санкций.

Напомним, что 24 июня в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут санкционировать возвращение российской делегации в ПАСЕ.