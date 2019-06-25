ПАСЕ отклонила украинские правки к "российской резолюции" [ Редактировать ]
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонили предложение украинской делегации рассмотреть поправки к резолюции по возврату России в организацию. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
По ее словам, украинская делегация подготовила больше 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации в ПАСЕ. За возвращение резолюции в комитет проголосовали только 52 делегата, 110 - против.
"Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбургский сговор некоторых европейских политиков и делегаций", - написала она на своей странице в Facebook.
Нардеп Елена Сотник добавила, что украинская делегация просила ПАСЕ вернуть доклад и в Мониторинговый комитет, и в Регламентный комитет.
Украинские депутаты просили ПАСЕ оценить наличие "демократического прогресса" России и уточнить вопрос о перечне санкций.
Напомним, что 24 июня в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут санкционировать возвращение российской делегации в ПАСЕ.
по теме
В МИД сделали заявление о возвращении России в ПАСЕ
в Министерстве иностранных дел Украины сделали важное заявление
Праздники и выходные в июне: как будут отдыхать украинцы (инфографика)
Кабинет министров Украины утвердил выходные в июне 2019. В правительстве советуют поставить украинцам 18 рабочих и целых 12 выходных дней
Украинцам разрешат отдыхать по 4 часа днем
В Украине согласно новому проекту КЗоТу могут ввести обеденный перерыв длительностью до 4 часов
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Россия требует полностью восстановить полномочия в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня
Убийство Гандзюк: США резко отреагировали на вынесенные приговоры
В посольстве США заявили, что надеются на привлечение к ответственности всех причастных к убийству советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк