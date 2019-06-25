Схожі повідомлення вже стали звичними для столичної поліції

Масові мінування у столиці. Через анонімне повідомлення про загрозу підриву, київським правоохоронцям напередодні довелося перевіряти усі пологові будинки та школи міста.

Лист із відповідною інформацією надіслали на електронну пошту поліції. Також анонімні правопорушники повідомили про замінування одразу дев'ятнадцяти торговельних центрів і кількох університетів. Для перевірки усіх об'єктів, навіть довелося залучити додаткові підрозділи, адже обстежити усе одразу - неможливо.

Схожі повідомлення вже стали звичними для столичної поліції. Кілька днів тому зловмисники попередили про "замінування" усіх дитсадочків та кількох ТТЦ.