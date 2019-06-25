Британці розповіли про порушення Росією прав людини

Британське МЗС оприлюднило доповідь про порушення Росією прав людини в Криму та на Донбасі. У ньому Лондон звертає увагу на те, що Москва продовжує протиправні дії на анексованому півострові, чинить утиски щодо кримських татар, а ще не допускає туди міжнародних спостерігачів