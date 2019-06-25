У Криму визнали законним відмову госпіталізації Едема Бекірова [ Редактировать ]
У прокуратурі анексованого Росією Криму не вважають протиправною відмову ФСБ госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".
У так званій прокуратурі кажуть, буцімто за бранцем наглядають медпрацівники СІЗО, тож його права не порушені.
Нагадаю, Європейський суд із прав людини ухвалив рішення терміново помістити Бекірова до лікарні. Утім, представники ФСБ Росії, попри рішення ЄСПЛ, відмовляються госпіталізувати тяжкохворого активіста.
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