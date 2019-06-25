Депутат Очакова за хабар обіцяв бізнесмену ділянку у моря [ Редактировать ]
Залагодити земельні питання й отримати тисячу доларів. Таку оборудку намагався провернути депутат міськради Очакова.
Він пообіцяв підприємцеві посприяти в отриманні права на користування ділянкою біля моря, яка належить місцевій громаді. Та реалізувати заплановане не вийшло.
Хабарника заскочили "на гарячому". Одразу після одержання бажаної суми, його затримали правоохоронці. Відкрите кримінальне провадження. Депутатові може загрожувати до 10 років ув'язнення.
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