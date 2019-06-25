До двох зросла кількість загиблих внаслідок вибухів на складах з боєприпасами у Казахстані в місті Арись. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Аскар Мамін на засіданні уряду. Серед жертв один військовий і один цивільний.

Ще 34 людини ушпиталені. Одна з них у ребілітації. По усій країні запровадили режим надзвичайного стану. З міста Арись евакуюють 43 тисячі жителів.

Нагадаю, серія вибухів на складах з боєприпасами у тамтешній військовій частині сталася учора. За попередньою інформацією, їх спричинила пожежа. Пожежні служби нині встановлюють масштаби руйнувань.