"Опозиційна платформа - За життя" пояснила намагання влади скасувати реєстрацію Юрія Бойка [ Редактировать ]
Лідер політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко звинуватив владу у спробі через суд скасувати його реєстрацію на виборах у Верховну Раду. Про це йдеться в повідомленні партії. Бойко уважає причиною таких дій зростання підтримки його політсили.
"Наші конкуренти не можуть змиритися з високою довірою громадян особисто до Юрія Бойка, як співголови "Опозиційної платформи - За життя" і кандидата на посаду прем'єр-міністра України. Їхні дії доводять тільки одне ми єдина опозиційна партія в Україні. "Опозиційна платформа - За життя" заявляє, що ніяких правових підстав для відмови в реєстрації Юрія Анатолійовича Бойка кандидатом у депутати не існує".
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