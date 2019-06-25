На Донбасі зафіксували рекордну кількість обстрілів [ Редактировать ]
Рекордну за останній час кількість обстрілів на фронті зафіксували у штабі Операції Об'єднаних сил. Минулої доби противник відкривав вогонь 44 рази. Зокрема, з артилерії та важких мінометів.
Четверо українських бійців поранені. Найгарячіше було поблизу Новолуганського. За інформацією розвідки, військові знищили ворожий безпілотник та пошкодили радіолокаційний комплекс.
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