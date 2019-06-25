У французькій Ніцці пасажирський літак врізався в будівлю аеропорту. Боїнг 777 "Кувейтських авіаланій" крилом зачепив верхівку однієї з конструкцій. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Однак, через аварію кілька рейсів довелося затримати. В аеропорту Ніцци інцидент пояснили "недбальством під час зупинки". Пілот, імовірно, неправильно розрахував габарити літака та не вписався у відведене для нього місце.