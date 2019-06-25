У Казахстані запровадили режим надзвичайного стану [ Редактировать ]
До двох зросла кількість загиблих внаслідок вибухів на складах з боєприпасами у Казахстані - в місті Арись. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Аскар Мамін на засіданні уряду. Серед жертв один військовий і один цивільний.
Ще 34 людини ушпиталені. Одна з них у ребілітації. По усій країні - запровадили режим надзвичайного стану. З міста Арись евакуюють 43 тисячі жителів.
Нагадаю, серія вибухів на складах з боєприпасами у тамтешній військовій частині сталася учора. За попередньою інформацією, їх спричинила пожежа. Пожежні служби нині встановлюють масштаби руйнувань.
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