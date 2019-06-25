Європу прогріє до рекордних температур [ Редактировать ]
Тижнева спека запанувала у Європі. За прогнозами, від Іспанії до Швейцарії стовпчики термометрів сягнуть 40 градусів. А через високу вологість відчуватиметься така температура - наче плюс 50.
Від пекучого сонця вже потерпають німці та бельгійці. До температурних рекордів цього тижня готуються також у Римі, Флоренції, Мілані і Турині. У Франції відтермінували шкільні іспити, почали роздавати воду безхатькам і встановили додаткові питні фонтани.
"Служба швидкої допомоги, лікарні - усі готові до превентивних заходів, щоб найбільш вразливі пацієнти могли отримати допомогу. Хворі, вагітні жінки, діти, люди літнього віку наразі в групі ризику. Тому ми маємо бути наготові і реагувати швидко", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.
"Ми надаємо інструкції компаніям, щоб вони змінили свій графік, заохочуємо роботу з дому. Людям рекомендуємо уникати громадського транспорту, особливо у найспекотніші години", - говорить Аньєз Бузін, міністр охорони здоров'я Франції.
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