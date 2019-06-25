НКРЕКП ухвалила останні рішення, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook.



"На фоні продовження політичних дискусій "дозволяти чи забороняти" ринок електроенергії НКРЕКП ухвалила останні рішення, які необхідні для запуску нового ринку. Мова йде про зміни до постанов №307 та 308, що стосуються Правил ринку і Правил ринку "на добу наперед" і "внутрішньодобового ринку", - написав Корольчук.



На думку експерта, цими рішеннями комісія поставила крапку в прагненні лобістів зберегти регулювання на ринку електроенергії в ручному режимі.



"Рішення регулятора по даним документам за тиждень до початку роботи нового ринку - це остання жирна крапка щодо намагань різноманітних груп інтересів залишити ручне регулювання ринку електроенергії", - зазначив Корольчук.



Він також наголосив, що після запуску ринку можливі проблемні ситуації, які будуть вирішуватись в процесі реалізації, але вони не є перепоною для запровадження ринку.



"Так, буде багато різних ситуацій, які доведеться вирішувати вже у ході реалізації ринку. І нічого дивного у цьому немає. На ринку газу із 2016 року активно іде процес розвитку ринку, у тому числі зміни вторинного законодавства. І якби тоді у 2015 році стояло питання "запускати чи не запускати" ринок газу, то ніяких реформ не було би і до сьогодні", - підкреслив експерт.



Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Запуск ринку - це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це також одна з умов програми співробітництва України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року.