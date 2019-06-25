Трагедия под Киевом: в карьере утонули отец с 4-летней дочкой [ Редактировать ]
В Киевской области в Белоцерковском районе произошел жуткий инцидент. Во время отдыха возле карьера 58-летний священник и его 4-летняя дочь трагически утонули. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Отмечается, что мужчина вместе с женой и двумя детьми приехал отдыхать в затопленный карьер в с.Щербы. Позже отец решил искупаться с дочкой. Так как их долго не было, сын пошел искать отца и сестру, а вскоре заметил их тонущими.
Отмечается, что мальчик звал людей на помощь. Однако их не удалось спасти.
На месте происшествия работали правоохранители. Причины смерти устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве самоубийцу разорвал грузовик, а также из окна выпала пенсионерка.
по теме
Трагедия под Кропивницким: в реке утонули дедушка с внуком
В среду, 19 июня, в Кировоградской области произошла жуткая трагедия
В Авдеевке у озера нашли труп мужчины
В Донецкой области в городе Авдеевка произошел страшный инцидент
Под Херсоном в страшном ДТП погибли дети
В Херсонской области в страшном ДТП погибли три человека, двое из них - дети
В Киеве возле стройки нашли посиневший труп мужчины
Погибшего обнаружили между Харьковским и Бориспольским шоссе
Под Тернополем мужчину жестоко убили в его же доме
В селе Городница (Тернопольская область) произошел жуткий инцидент