В Киевской области в Белоцерковском районе произошел жуткий инцидент. Во время отдыха возле карьера 58-летний священник и его 4-летняя дочь трагически утонули. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Отмечается, что мужчина вместе с женой и двумя детьми приехал отдыхать в затопленный карьер в с.Щербы. Позже отец решил искупаться с дочкой. Так как их долго не было, сын пошел искать отца и сестру, а вскоре заметил их тонущими.

Читайте также В Киеве мужчина свалился в огромную яму посреди улицы

Отмечается, что мальчик звал людей на помощь. Однако их не удалось спасти.

На месте происшествия работали правоохранители. Причины смерти устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве самоубийцу разорвал грузовик, а также из окна выпала пенсионерка.