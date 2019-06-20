В Киеве мужчина свалился в огромную яму посреди улицы [ Редактировать ]
В среду, 20 июня, в Соломенском районе Киева на улице Андрей Головко, 1 мужчина не заметил вырытую яму, глубиной около 3-х метров, и свалился на трубы теплотрассы, передает "Информатор".
Известно, что нетрезвый мужчина шел через двор дома, где уже второй месяц идут работы над заменой теплосети. Мужчина упал на бетон и травмировался. Очевидцы инцидента вызвали пострадавшему "скорую".
Отмечается, что глубина вырытого участка такая, что достать пострадавшего собственноручно не получилось бы, поэтому прохожие вызвали и спасателей. После оказания первой медицинской помощи мужчина пришел в себя и, несмотря на серьезные травмы, отказался от госпитализации.
Жильцы ближайших домов говорят, что коммунальщики раз за разом раскапывают их двор уже на протяжении нескольких лет. А яма, из-за которой пострадал пешеход, находится в таком виде с начала мая.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что под Запорожьем в посадке нашли повешенным мужчину, а также в Одессе иностранец открыл стрельбу на пляже.
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