Ганебним назвала рішення ПАРЄ повернути до Асамблеї Росію президент Естонії. Керсті Кальюлайд написала у своєму Твіттері, що жодна з причин, через які російську делегацію виключили з організації, не зникла. А це анексія Криму і агресія на сході України. Ще раз нагадаємо, хто, крім України, висловилися проти повернення росіян у ПАРЄ. Жодного голосу "за" не дали делегати Грузії, Естонії, Латвії і Литви. Також проти повернення росіян проголосували більшість делегатів з Польщі, Великої Британії та Швеції.

МЗС Литви про рішення ПАРЄ: це підрив цінностей і авторитету Ради Європи

Глава вірменської делегації назвав помилкою свій голос проти повернення РФ до ПАРЄ. Польський депутат, який голосував за повернення РФ до ПАРЄ, назвав це технічною помилкою.

Міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе заявив, що проголосувати за повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи було нелегко, але "ПАРЄ може позитивно вплинути на всі держави".

Голова МЗС Німеччини привітав повернення РФ до ПАРЄ.