Президент України розчарований рішенням ПАРЄ [ Редактировать ]
Президент України розчарований рішенням ПАРЄ скасувати механізм санкцій і повернути Росію в організацію. Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook. "Намагався переконати пана Макрона і пані Меркель. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули і вчинили інакше", - зазначив глава держави.
І подякував українській делегації і країнам, які підтримували ініціативу Києва не допустити повернення РФ до ПАРЄ.
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