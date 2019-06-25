Президент України розчарований рішенням ПАРЄ скасувати механізм санкцій і повернути Росію в організацію. Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook. "Намагався переконати пана Макрона і пані Меркель. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули і вчинили інакше", - зазначив глава держави.

І подякував українській делегації і країнам, які підтримували ініціативу Києва не допустити повернення РФ до ПАРЄ.