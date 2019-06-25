Захистити дитячі оздоровчі табори та лікувальні заклади - закликакла депутат Верхоної Ради "Опозиційна платформа - За життя" - Наталія Королевська.

Сьогодні вона із представниками обласної влади та чиновниками із профільних міністерств відвідала унікальний оздоровчій комплекс "Перлини Донеччини", якій знаходится у Святогорську. В цей табір щоліта приїздять тисячі дітей, які вимущені жити в зоні бойових дій. Крім того, оздоровитися приїжджають і діти із тимчасово непідконтрольних территорій. Таких закладів повинно бути більше - наголосила Наталля Королевська.

"Если в 2013 году Украина оздоровила 3 млн 238 тысяч детей, то в 2018 к сожалению оздоровили на один миллион 200 тысяч меньше. И если такими темпами будет сокращаться количество детей, то ми понимаем что вся инфраструктура детских учреждений будет парализована. Только за прошлый год в нашей стране закрілись 1200 учреждений оздоровления", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".