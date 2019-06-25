Будівництво завдовжки у багато життів. Вже кілька поколінь жителів села Нересниця, Тячівського району Закарпаття чекають на нову школу, яку їм обіцяють збудувати.

За цей час школярі виростали, заводили сім'ї й вели своїх дітей до старої школи, аби ті вчилися там без спортзалу та туалету. Як українські чиновники дбають про середню освіту в регіоні, чиї проугорські настрої часто обурюють решту країни, розкаже наша кореспондентка.

"Я б хотіла щоб я заходила в клас, а там сиділи мої однокласники на нових партах".

І вже не перший рік школярі Нересниці, що за сотню кілометрів від Ужгорода, мріють про нову школу. Уроки в селі проходять в будівлях колишнього гуртожитку та садочка. Батьки нарікають, приміщення в жахливому стані.

"Перил нема, як вони будуть. От подивіться на кришу, коли сніг буде, сосульки, там вообще висить без, ми не знаємо, боїмеся як то всьо буде", - говорить Тетяна Заєць, жителька села Нересниця.

А першачків цьогоріч багато. До школи підуть 80 учнів. Сидіти їм доведеться по троє за партою. Бо класи тісні.

"Цей клас зроблений із приміщення завідуючої дитячого садочка , ось подивіться по стелі видно. Кабінет завідуючої садочка, це був кабінет медсестри, тут був кородорчик", - говорить Лариса Короскіна, учителька Нересницької початкової школи.

"Навіть якщо розтягнути руки то ми не можемо поміститися", - говорить Галина Михальчич, зауч Нересницької початкової школи.

У школі немає спортзалу. А туалет взагалі на вулиці. Новий навчальний заклад в селі почали зводити ще в дев'яностих роках минулого століття. Та вийшов справжній довгобуд. З 94 року звели три поверхи головного корпусу, майже добудували спортзал. Проте невдовзі - фінансування забуксувало.

Останні 7 років будівля заростає чагарниками. Кілька приміщень довелося розібрати. Для завершення робіт бракує більше 20 мільйонів гривень. Таких грошей у сільському бюджеті "вдень зі свічкою не знайти". У Закарпатській адміністрації все ж сподіваються на підтримку держави.

"Районна адміністрація подала документи на наше управління капітального будівницва проектно кошторисну документацуію, для того щоб її відкоригувати до теперішніфх уцін, і з наступного року вона буде подаватися на конкурс проектів державного фонду розвитку", - говорить Ярослав Галас, заступник голови ОДА в Закарпатській області.

Скільки часу піде на добудову школи - невідомо. Бо попереду ще паперова тяганина. Коли вона завершиться - чиновники не кажуть, та схоже поспішати вони не збираються.