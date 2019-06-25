Європою розповсюджується аномальна спека [ Редактировать ]
Аномальна спека розповсюджується Європою. Напередодні у Парижі температура повітря сягнула +40. Потерпають і Бельгія, Німеччина, Швейцарія, Іспанія. Як рятуються - розкаже Олена Абрамович.
Плюс 33 - таку позначку на термометрі у Бельгії побачиш не часто. Тут взимку зазвичай +10-15, а влітку 15-20. І дощить частіше, ніж у Лондоні. Тож нинішні показники дійсно аномальні і влада запустила "Операцію "спека"
Активують цей особливий режим у тих випадках, коли температура сягає вище 28 градусів. Спеціальні бригади навідуються до літніх людей додому і доставляють їм воду. А по радіо та телебаченні проводять інструктажі - зачиняти та зашторювати вікна, пити щонайменше літр води за добу.
"Дійсно, дуже спекотно сьогодні. Цілий день сонячно, але вітряно. Ми п'ємо багато води і увесь час користуємося сонцезахисним кремом", - говорить Крістін Смолдерс, мешканка Брюсселя.
Екстримальніша ситуація у сусідньому Парижі. Там уже 40 градусів у тіні, а до кінця тижня очікують до 45.
Міністр освіти переніс випускні іспити у школах із четверга та п'ятниці на наступний тиждень. Міністр охорони здоров'я звернулась до підприємств з проханням змінити графіки роботи, аби люди менше користувалися громадським транспортом. А президент запевнив медики напоготові.
"У відділеннях швидкої та лікарнях особливий рівень пильності. Вживаємо превентивні заходи щодо літніх людей - зволоження, підтримка. Ми стежимо, щоб найбільш уразливі особи могли швидко отримати допомогу. Тому що, як ви знаєте, хворі, люди похилого віку, вагітні жінки та маленькі діти - у групі найвищого ризику", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.
У Франції добре пам'ятають серпневу спеку у 2003, коли на півдні країни позначки термометра сягнули 41,5 градусів. Тоді внаслідок теплової хвилі у переповнених лікарнях загинули близько 15 тисяч людей, переважно похилого віку. Тепер влада значно ретельніше підготувалась до спеки.
"Ми вживаємо превентивних заходів, слухаємо новини, виконуємо поради, п'ємо воду, одягаємо легкий одяг. І вирішили провести день у аквапарку, де є кондиціонери", - говорить Йоган, турист.
Спека не спадатиме ще 4-5 днів, кажуть метеорологи. І може побити встановлені нещодавно рекорди у багатьох країнах.
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