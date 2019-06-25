Мені не потрібен дозвіл від Конгресу аби завдати удару по Ірану - Дональд Трамп [ Редактировать ]
Рішення за президентом. Дональд Трамп заявив: аби завдати удару по Ірану, йому не потрібен дозвіл від Конгресу. У Капітолії натомість упевнені, що це не так. Чи зможуть законодавці утримати президента від воєнної операції, з'ясовував Дмитро Анопченко.
Між конгресменами і президентом розбіжностей і без того вистачає, але тепер з'явився ще одна причина для протистояння. Законодавці намагаються зробити все, щоб не допустити воєнної операції в Ірані. Мовляв, для цього необхідно, щоб президент прийшов до них на засідання, виклав свої аргументи й попросив згоди. А конгрес дасть її - чи відмовить.
У Капітолії навіть поправки до військового бюджету Америки зараз намагаються внести. Щоб просто в ньому прописати - мовляв, для того, щоб витратити хоч цент на воєнні дії проти Ірану, потрібно запитати дозволу в конгресменів. Інакше фінансувати збройні сили взагалі припинять. Але проголосувати за це поки що не вдається - документ "застряг" у комітетах - і не без старань адміністрації Трампа.
А сам президент заявив у інтерв'ю в газеті The Hill - мовляв, усе це нісенітниця і схвалення Конгресу йому взагалі не потрібне. Переконаний - воєнну операцію він може почати самостійно.
"- Мені хочеться тримати конгресменів поінформованими, та за законом я зовсім не зобов'язаний це робити. Але спікер Пелоссі заявляє - ви просто зобов'язані отримати згоду конгресу. Ви не згодні з цим? - Так, не згоден. І, схоже, більшість американців теж не згодні".
Трамп зізнався журналістам - минулого тижня наказ про удари по Ірану скасував за 10 хвилин до того, як їх мали завдати. І дав зрозуміти - має право цей наказ повторити.
Після терактів 11 вересня Конгрес і дійсно прийняв закон, який дозволяє Білому дому самостійно, не питаючи дозволів, боротися з Аль-Каїдою і тероризмом в принципі. І ось зараз в команді Трампа переконані - цей же закон дозволяє їм, якщо доведеться, атакувати Іран. Конгрес таке тлумачення вважає неправильним.
Але час не на їхньому боці. Поправки, які прямо забороняють бойові дії в Ірані, потрібно встигнути проголосувати до 4 липня - поки законодавці не пыдуть у літню відпустку. А за тиждень, що залишився, - зробити це практично нереально. Це означає, що рішення так чи інакше залишиться за Трампом. І його зможе прийняти при найменшому загостренні ситуації, - або як тільки побачить, що це підвищить його передвиборний рейтинг.
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