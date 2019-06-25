Брудні вибори: лідера "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка намагаються зняти з виборів [ Редактировать ]
"Опозиційна платформа - за життя" обурилася намаганнями зняти Юрія Бойка з парламентських перегонів.
Заява із вимогою скасувати реєстрацію співголови "Опозиційної платформи - За життя" кандидатом у народні депутати надійшла до шостого апеляційного адміністративного суду в столиці. У політсилі одразу заявили, що жодних підстав, аби недопустити Бойка до виборів, немає. І запевнили, до судової тяганини готові. Політичні експерти називають такі дії позивачів брудними технологіями. І вже давно констатують, - це стало традицією для українських передвиборних кампаній.
"Нажаль, це нагадує такі, дещо чорні технології десь на грані або за гранню права, чому тому що по факту є спроба використати різні формальні спроби, щоб не дати по факту найбільш рейтинговому політику на біло-голубому полі, я не скажу щоб прям завадити, але зробити певні складнощі під час передвиборної кампанії", - говорить Олексій Якубін, політолог.
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