"Опозиційна платформа - за життя" обурилася намаганнями зняти Юрія Бойка з парламентських перегонів.

Заява із вимогою скасувати реєстрацію співголови "Опозиційної платформи - За життя" кандидатом у народні депутати надійшла до шостого апеляційного адміністративного суду в столиці. У політсилі одразу заявили, що жодних підстав, аби недопустити Бойка до виборів, немає. І запевнили, до судової тяганини готові. Політичні експерти називають такі дії позивачів брудними технологіями. І вже давно констатують, - це стало традицією для українських передвиборних кампаній.

"Нажаль, це нагадує такі, дещо чорні технології десь на грані або за гранню права, чому тому що по факту є спроба використати різні формальні спроби, щоб не дати по факту найбільш рейтинговому політику на біло-голубому полі, я не скажу щоб прям завадити, але зробити певні складнощі під час передвиборної кампанії", - говорить Олексій Якубін, політолог.