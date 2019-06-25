Стране нужен мир, а Зеленский пока идет по стопам Порошенко, - по крайней мере, именно так выглядят его первые шаги, - считает депутат Кировского райсовета в Кропивницком (быв. Кировоград) Александр Рыхлицкий.

Он подчеркнул, что две такие важные для людей проблемы как мир и тарифы игнорируются новой властью. "Прошлая власть организовала схему "Роттердам+" и с иезуитской последовательностью поднимала тарифы для населения. В результате люди сказали "нет" этой ненасытной власти, надеясь, что Зеленский позаботится о справедливости. Но вместо этого новый президент заявил, что он за тарифы не отвечает. Между тем уже анонсировано очередное повышение цен на электроэнергию на 40%", - отметил Александр Рыхлицкий.

А недавно в команде Зеленского заявили, что нужно продавать украинскую землю – то единственное, что у многих ещё осталось ценного, для большой части наших земляков это последний шанс на выживание.

Также президент продолжает игнорировать проблему окончания контракта по транзиту газа. "Лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук провели два раунда переговоров в Москве и Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которых была достигнута договорённость о возможности снижения цены на газ для Украины на 25% и важности продления транзитного договора. А это действительно очень серьезный вопрос для экономики нашей страны. Но, похоже, эти благие намерения вызывают у Зеленского и его команды серьезный страх – потерять былую президентскую монополию на решение газовых вопросов", – подчеркнул оппозиционный депутат.

Тем временем цены и тарифы растут, люди беднеют, а главный вопрос - вопрос мира - так президентом и не поднят.

"Конфликт на востоке длится уже шестой год. Тысячи погибших, разрушенная инфраструктура некогда крупнейших индустриальных центров. Люди отказали в доверии Порошенко и партии войны, которая наживалась на крови и слезах. И, конечно, все надеялись услышать от новоизбранного президента другие заявления касательно Донбасса. Но президент Зеленский заявляет, что наш путь - в НАТО, а о готовности официального Киева идти на прямые переговоры с Донецком, Луганском, РФ, выполнять Минские соглашения мы, к сожалению, не слышим. Да, наверное, кто-то скажет, что прошло еще очень мало времени, но для заявлений о пути в НАТО время нашлось, так почему же не нашлось времени для мира?" - подытожил Александр Рыхлицкий.