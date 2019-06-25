Появилась реакция защиты Дмитрия Фирташа на решение Верховного суда Австрии [ Редактировать ]
Американские адвокаты Дмитрия Фирташа Дэн Вэбб и Лэнни Дэвис заявили, что в деле украинского бизнесмена по-прежнему отсутствуют доказательства какого-либо преступления.
Об этом говорится в заявлении адвокатов Дмитрия Фирташа в США Дэна Вэбба и Лэнни Дэвиса после решения Коллегии судей Верховного суда Австрии, которое цитируют украинские и американские СМИ, и текстом которого располагает редакция Українських Новин.
"Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", - говорится в сообщении Bloomberg.
Американские защитники Дмитрия Фирташа заявляют, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли украинского бизнесмена в даче взяток. "Этот факт зачастую даже не упоминается в средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки", - утверждают адвокаты.
Слова Вэбба и Дэвиса приводит также BBC Украина: "Он никогда не занимался бизнесом в США. Никогда не посещал США. Не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы", – цитирует американских адвокатов Фирташа украинская служба BBC.
Напомним, сегодня Верховный суд Австрии не нашел процессуальных нарушений в решении Высшего земельного суда Вены, признавшим допустимой экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, оставив его в силе.
Ранее корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" сообщил с места событий, что Верховный суд не решал вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривал только вопрос соблюдения законодательства при принятии решения апелляционным судом о возможности экстрадиции.
Решение Верховного суда Австрии не означает немедленной экстрадиции Дмитрия Фирташа в США. Окончательное решение будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.
по теме
США сколыхнуло землетрясение
В воскресенье, 23 июня, у побережья Калифорнии произошло землетрясение
Беспилотник США вошел в воздушное пространство Украины
Отмечается, что разведывательный беспилотник вылетел с авиабазы Sigonella в Италии
США планируют ввести новые санкции против России
США выступили с инициативой введения санкций
США допоможуть Україні запустити новий ринок електроенергії - USAID залучило міжнародних експертів
USAID проводить в Києві семінари-тренінги для підготовки компаній-постачальників до роботи в новому ринку електроенергії
Встреча Зеленского с Трампом: что известно
Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый рассказал, когда состоится встреча Зеленского с Трампом