В "Оппозиционной платформе - За жизнь" сделали важное заявление.

Фирменный стиль режима Порошенко, погрязшего в войне и коррупции, устроившего тарифный геноцид и разворовавшего страну - это политические репрессии и преследования оппозиции. Даже разгромно проиграв на выборах, он продолжает хвастать этими достижениями своего режима.

Методами запугиваний, подкупа и угроз Петру Порошенко действительно удалось загнать под политический "плинтус" Евгения Мураева и Александра Вилкула, вступивших с ним в сговор. Режиму удалось помешать выходу единственного кандидата от Юго-Востока Юрию Бойко во второй тур президентских выборов.

Сегодня Петр Порошенко учит "новую власть", как попользовать своих политических партнеров Вилкула и Мураева. Но и без его советов победившая Зе-команда пытается давить на единственную оппозиционную партию в Украине – "Оппозиционная платформа - За жизнь" .

Члены команды Президента Зе угрожают лидерам "Оппозиционной платформе - За жизнь" уголовными делами за попытку говорить о мире и снижении тарифов. Представители старой и новой власти уже организовали судебную войну с целью не допустить участия Юрия Бойко в выборах. Правоохранительные органы начали травлю кандидатов в депутаты по спискам нашей партии.

Несмотря на политические репрессии, сговоры старой и новой власти, противодействие бывших партнеров, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - продолжит борьбу за мир и права украинских граждан. Угрозы и запугивания нас не остановят. Народная поддержка партии растет. Украинский народ победит!