В понедельник, 24 июня, президент России Владимир Путин внес изменения в нормы указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года и от 22 октября 2018 года, разрешив транзитные перевозки через Россию товаров из Украины, сообщает "Страна".

В партии "Оппозиционная платформа За жизнь" заявляют, что санкции отменили после встречи лидеров партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщает "Оппозиционная платформа - За жизнь" на своем сайте.

"Вопрос отмены этих санкций был предметом обсуждения во время нашей с Юрием Бойко встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, проходившей 22 марта 2019 года в Москве. Кроме снижения цены на газ и создания газотранспортного консорциума, обсуждались также вопросы восстановления взаимовыгодных экономических отношений, в том числе транзита украинских грузов через территорию РФ", - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что соответствующее решение российского руководства говорит о том, что Кремль готов идти по пути налаживания межгосударственных экономических отношений Украины и России, для чего и нужно идти на прямые переговоры с Москвой.