Новою речницею Білого дому стане Стефані Гришем. Нині вона - прессекретарка першої леді Меланії Трамп.

Про це дружина президента Сполучених Штатів сама повідомила у Twitter. Стефані Гришем візьме на себе обов'язки речниці Білого дому з 1 липня, замінивши на цій посаді Сару Сандерс. Яка звільняється наприкінці червня і планує балотуватись у губернаторки Арканзасу.