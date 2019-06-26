У Білого дому призначили нову речницю [ Редактировать ]
Новою речницею Білого дому стане Стефані Гришем. Нині вона - прессекретарка першої леді Меланії Трамп.
Про це дружина президента Сполучених Штатів сама повідомила у Twitter. Стефані Гришем візьме на себе обов'язки речниці Білого дому з 1 липня, замінивши на цій посаді Сару Сандерс. Яка звільняється наприкінці червня і планує балотуватись у губернаторки Арканзасу.
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