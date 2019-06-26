У Сан-Франциско заборонили продаж електронних сигарет. Відповідне рішення ухвалила тамтешня наглядова рада.

Заборона набуде чинності за 30 днів після підписання указу мером. Обмеження запровадили на тлі стрімкого зростання споживання електронних сигарет серед молоді. За дослідженням Центру з контролю і профілактики захворювань США, торік близько 5 мільйонів учнів середніх і старших класів курять електронні цигарки. Це на півтора мільйона більше, ніж 2017.