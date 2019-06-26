На Прикарпатті повінь відрізала село на півтори тисячі жителів. Вода зруйнувала єдиний міст.

Тепер туди не може доїхати ні громадський транспорт, ні швидка допомога, ні машини з продуктами. Чи допоможуть людям? - дізнавалися наші кореспонденти.

Люди розповідають: вода ринула з гір після рясного дощу. Місцева річка Брустурка вмить стала повноводною. Опори мосту не витримали натиску бурхливого потоку.

"З усіх горбів вода, з усіх горбів це ні щоб одна річка. Це о так було води тут забагато. І це всьо знесло".

Заїхати в село майже не можливо. Громадський транспорт не ходить. А власні автівки селяни просто залишають на березі.

"Забрало у нас цей мостик, це єдиний заїзд в село Шепіт. Більше до нас сюди заїзду нема. Це повністю відрубало село від сполучення.Проживає у нас 1556 жителів, і зараз це все повністю відрубано від світу", - говорить Степан Плитчук, сільський голова Шепоту.

Міст, який обвалився, був тимчасовим - розповідають селяни. А попередній - теж знесла вода, ще кілька десятиліть тому. Але його досі - не відновили.

"Зробили тимчасовий, а вийшло як завжди. Двадцять років тимчасовий стояв", - говорить Іван Дручків, житель села Шепіт.

"Тут влада приїхала, кошти виділювали, і десь вони дівалися. Ніхто не знає куди. Багато тут людей живе, село велике карпатське, віддалене. Живемо так як в якомусь первисно-общиному ладі", - говорить Іван Петращук, житель села Шепіт.

Грошей на зведення надійного мосту, а це десятки мільйонів гривень, немає - пояснюють в обласному управлінні будівництва. Тому для забезпечення сполучення і проклали тимчасовий. Його конструкція не розрахована на сильні повені. Та й цей міст відновлювали вже тричі, цього разу теж обіцяють просто полагодити.

"Проведена оперативна нарада, на нараді ми в першу чергу шукали фінансування для того, щоб можна було відновити", - говорить Володимир Рачкевич, директор департаменту будівництва, ЖКГ, містобудування Івано-Франківської ОДА.

"Ми плануємо повноцінно його поставити як він був. Лиш підняти ще, плануємо щоб зробити так щоб вкласти гроші і по два рази не переробляти", - говорить Богдан Марчук, заступник голови Косівської РДА.

За попередніми підрахунками - на роботи потрібно двісті тисяч гривень. Чиновники запевняють - усю суму вже зібрали, міст полагодять до кінця тижня. Та селяни їм не повірили й почали запасатися харчами.

Нині на Косівщині налічується близько ста мостів. І більшість із них потребують, якщо не капітального, то принаймні поточного ремонту. Та грошей на це з року в рік не вистачає.