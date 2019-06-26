Мітинг від спраги. Жителі одного з районів Корсунь-Шевченківського вийшли на стихійний протест. Люди обурені: майже місяць у їхньому районі немає води.

Звідки такі проблеми - з'ясував Станіслав Кухарчук.

Ось так протягом місяця Олег із надією перевіряє кран. Вода в їхньому мікрорайоні завжди була на вагу золота - її часто подавали з перебоями, а останній місяць - її взагалі не стало. Тепер їздити по воду доводиться на річку, альтернативи немає - колодязі та свердловини тут пробити неможливо - скрізь граніт.

"З річки вода да і душ , купаємось і дітей миємо, ну вона і така в нас технічна", - говорить Олег Манагаров, житель Корсунь-Шевченківського.

Хоч і технічній, та й тій були раді. Зараз без води щонайменше пів тисячі дворів. Воду на мікрорайон ще з радянських часів постачала залізниця. Мережа й насосна станція досі належать їй. Останні 35 років Михайло працював на насосній станції старшим машиністом. Розповідає, води не стало через зношеність обладнання. Насосну станцію будували спеціально для того, щоб заправляти паротяги - тепер у цьому необхідності немає.

"Башня пуста по половину - бо насос не качає, стукає, А так вона вобще пуста, оце я 35 років пропрацював, то ніхто нічого не вкладував", - говорить Михайло Дзігора, колишній працівник насосної станціїї.

Жителі мікрорайону вже не раз скаржилися на перебої з водою. Тепер вийшли на стихійний мітинг, щоб хоч якось привернути увагу до своєї проблеми. Кажуть, воду в будинки не подають, а от плату за неї справно нараховують.

"Я не знаю де цю норму взяли -3.6 куба плюс куб на полив - оце в нас 20 з лишнім кубів. Зімою і літом".

Претензії в жителів району не тільки до залізничників, а й до Корсунської мерії. Мовляв, проблема з водопостачанням існує не перший рік, а чиновники й досі її не вирішили. Щойно керівник справами міськвиконкому з'являється у натовпі, люди кидаються до неї.

"Подивися, половина пенсіонерів - вимирають люди , вона немає можливості води , ноги помить можливості немає".

Міський голова запевняє: узяли б на баланс водорозподільчу мережу й насосну станцію, та Укрзалізниця не може їх передати, бо це Державне майно. А щоб підключити район до загальних комунікацій - місто не має грошей. Тільки на прокладання труб і розведення вулицями потрібно щонайменше 600 тисяч гривень.

"Коли ми зробимо проект, ой прокол, тоді б основні вулиці ми б тягнули при сприянні нашого міського бюджету, а підводи б додому треба б було робити за кошти громадян тому що бюджету міського цього б не вистачило щоб повністю відновити цей водогін", - говорить Олександр Гайдай, міський голова Корсунь- Шевченківського.

Гроші міський голова пообіцяв попросити в обласному та Державному бюджетах. Але люди словам уже не вірять, кажуть, якщо вода в кранах не з'явиться - перекриватимуть залізницю.