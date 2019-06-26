В областях України оголошений помаранчевий рівень пожежної небезпеки [ Редактировать ]
Через аномальну спеку у восьми областях України оголошено помаранчевий, передостанній, рівень пожежної небезпеки. Це - Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Харківська, Донецька, Луганська та Сумська.
Про це повідомили в українському Гідрометцентрі.
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