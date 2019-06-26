Плакали, обіймалися та виконували легендарні пісні.

Напередодні у 10 роковини смерті короля поп-музики Майкла Джексона, кілька сотень фанатів зібралися біля кладовища, де похований співак - у Глендейлі, штат Каліфорнія - аби вшанувати пам'ять кумира. Серед присутніх - фанати з різних куточків світу від Японії до Ірану. Серед безлічі квіткових композицій і плакатів із зображенням Джексона одна за одною лунали найславетніші його композиції, а люди не стримували емоцій - плакали, сміялися та втішали одне Одного. А рівно о 14:26 - у час, коли 25 червня 10 років томe медики констатували смерть артиста взялися за руки та кілька разів вигукнули ім'я "Майкл".

"Тут є люди із таких країн, про які я навіть ніколи не чув. І це дуже дивно їх тут зустрічати. Вони можуть навіть не розуміти мови, однак усім серцем любити його музику. Ви знаєте, коли він помер - це був найсумніший день в історії країни. Це звучить божевільно, але я гарантую, що у цей день плакало людей більше, ніж у будь-який інший день світової історії", - говорить Рон Піа, фанат Майкла Джексона.

"Щоразу, як ми приїжджаємо сюди - це ніби єдина велика родина збирається разом. Вона, приміром, живе у Чикаго, вона у Німеччині, вони з Японії. Ми усі спілкуємося через Фейсбук, але бачимося лише раз на рік тут. І ми усі відчуваємо те саме. Любов до Майкла як особистості, до його музики, до його милосердя до людей і тварин", - говорить Джоан Сімонс, фанатка Майкла Джексона.